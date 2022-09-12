Наслідки ракетного удару росіян по Краматорському пологовому будинку. Повністю зруйноване приймальне відділення. ВIДЕО

Російські окупаційні війська зруйнували ще один пологовий будинок на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, відео наслідків ракетного удару опублікували у Донецькій ОВА.

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"Обласний перинатальний центр у Краматорську сьогодні вночі зазнав ракетного удару збоку російських окупантів. Росіяни влучили ракетою по приймальному відділенню, повністю його зруйнувавши. Це черговий злочин рашистів, спрямований проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

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