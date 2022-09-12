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Наслідки ракетного удару росіян по Краматорському пологовому будинку. Повністю зруйноване приймальне відділення. ВIДЕО

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Російські окупаційні війська зруйнували ще один пологовий будинок на Донеччині.

Як передає Цензор.НЕТ, відео наслідків ракетного удару опублікували у Донецькій ОВА.

"Обласний перинатальний центр у Краматорську сьогодні вночі зазнав ракетного удару збоку російських окупантів. Росіяни влучили ракетою по приймальному відділенню, повністю його зруйнувавши. Це черговий злочин рашистів, спрямований проти цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ракетні удари по Краматорську та обстріли по всій лінії фронту. ФОТО

Топ коментарі

  • Night Lights
    рф - страна-террорист, путин - военный преступник.
  • Hanna Persikova
    ...але вони ще не терористи та навіть не спонсори тероризму....
  • Деніс Войцеховський
    Це вони так "народ Донбасса" визволяють і захищають.
    Скажуть, була там база "Азова", знищено 500 чорношкірих найманців-поляків.
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