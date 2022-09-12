"Командование пытается трусливо сбежать с поля боя": Полонений окупант розповідає про реакцію командирів армії РФ на контрнаступ ЗСУ. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", - говорить 20-річний гранатометник армії РФ.
Так, командири російських окупантів кинули своїх підлеглих напризволяще поблизу Шевченкового на Харківщині.
Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, бо вчасно здався у полон. Рекомендує робити це й іншим військовим РФ.
Також він звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну: "Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. А также матерям и отцам своих детей - не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война".