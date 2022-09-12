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У Криму посилюється проукраїнський рух, - Аксьонов. ВIДЕО

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У тимчасово окупованому РФ Криму посилився проукраїнський рух – окупанти погрожують місцевим жителям кримінальною відповідальністю за "націоналістичні гасла та пісні" на публічних заходах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов у Telegram.

"В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства. Для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять", - написав Аксьонов.

Також він заявив, що це буде саме кримінальна відповідальність. За його словами, мешканців окупованого Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами з заходів, звільнятимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Крим рідненький відчув що у нього з'явився шанс
  • Тарас Редька 10f5eb5a
    "раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так *******", - написав Аксьонов"

    Він починає розуміти.
  • Roman Skripnik
    Святогорск - НАШ

    Теперь нужно выселить всех руцких попов с Лавры!!!
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