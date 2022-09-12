У Криму посилюється проукраїнський рух, - Аксьонов. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов у Telegram.
"В інформаційному просторі з'являються відео із публічних заходів у Криму, на яких учасники скандують проукраїнські гасла, співають націоналістичні пісні. Вважаю, що і організаторів, і учасників подібних розваг потрібно притягувати до відповідальності, звільняти з посад, вживати інших заходів у межах законодавства. Для тих, хто підтримує український режим, раціональним та логічним буде виїхати до тієї країни, яку вони так люблять", - написав Аксьонов.
Також він заявив, що це буде саме кримінальна відповідальність. За його словами, мешканців окупованого Криму ідентифікуватимуть за відеозаписами з заходів, звільнятимуть з посад та закриватимуть їхні бізнеси.