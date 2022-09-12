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"В кровище весь. Ни снарядов, ни оружия, них#я": Окупант плаче та скаржиться дружині на потужні дії ЗСУ в Харківській області. АУДIО

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У російських загарбників на Харківщині закінчуються боєприпаси, немає підтримки з повітря, а воювати доводиться навіть з пораненнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення СБУ.

"Ми не можемо тримати оборону, у них надто сильна зброя порівняно з нашими. Ми запросили підтримки авіації, нам сказали х#й, тримайте оборону самі як хочете", - розповідає дружині військовий РФ.

Крізь сльози він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: "у нас немає ні снарядів, ні зброї, ніх#я. Патронів залишилося, бл#дь, у всіх по магазину".

Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: "та х*й знає, коли ці літаки... чи долетять вони ще сюди. Чотири летіло - не долетіло, збили нах*й".

Читайте: Військовий РФ розповідає дружині про неправомірне продовження контракту: "У нас тут п#здарезы каждый день", - перехоплення ГУР. АУДIО

Топ коментарі

  • Player New
    Тільки послухайте дружину, свиноматці на раба плювати, посікло осколками - тримайся там, все буде добре і пока-пока.
  • Старый зольдат
    Дуже файно.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Ванька ти там нє видумивай дєржись-мнє очєнь нужна кампєнсация...
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