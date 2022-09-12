Розвідники групи К2 54-ї ОМБр знищили групу окупантів на Донеччині. ВIДЕО
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Бійці розвідувальної групи К2 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ знищили групу російських окупантів у Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу у фейсбуці.
"Хочемо показати вам останній вояж одного з "вожаків незваних туристів". Приїхав якось цей "вожак" зі своїми посіпаками на одну з земельних ділянок Донецької області і почав давати вказівки як проводити земельні роботи. Але хлопці з розвідувальної групи К2 зі своїми товаришами по зброї стали цьому заперечувати", - йдеться в дописі.