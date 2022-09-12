Удари ворога по енергетичній інфраструктурі - реакція на розгром російських сил на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора й сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура... Російські ракети влучили саме в ті об’єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави…
З одного боку, це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури.
З іншого боку, Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни…
Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, передусім прискорити надання систем ППО", - сказав Зеленський.