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Удари ворога по енергетичній інфраструктурі - реакція на розгром російських сил на Харківщині, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 201 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора й сьогодні російська армія завдала ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві – без електрики. Будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура... Російські ракети влучили саме в ті об’єкти, які взагалі не мають жодного стосунку до інфраструктури Збройних Сил нашої держави…

З одного боку, це ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил у Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою, і тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури.

З іншого боку, Росія намагається завадити нам спрямувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію у Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться. Бо ми можемо зламати російські плани зі спустошення кишень європейців цієї зими через шалені енергетичні ціни…

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Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції – потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Збільшити допомогу Україні, передусім прискорити надання систем ППО", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    ух ты блт! шоб мы без тебя делали! спасибо, что объяснил!
  • Валерий Викторович 053e9aad
    вовОЧКА , а нука расскажи нам про то , как Залужный подал в оп списки наградные , а твой кореш ермак его отклонил, потому что в нем был Муженко , давай рассказывай про своих хероев-наркоманов 95 квартала , которые из чехии и польши не вылазят, сладко спят, вкусно жрут, винишко по вечерам , и за это им героев повесили, .............вовОЧКА , ты конченный лицемер.
  • Ірландія
    Глава «ДНР» Чепушилин заявил, что в Святогорске Донецкой области ситуация тяжелая.

    Он сказал, что силы «ДНР» потеряли контроль над городом из-за... большого количества польских наемников 🤡 Добре що не негри )
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