За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км. ВIДЕО

За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці захисник України Максим Бугель, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що вже можна. Після того, як 6 вересня 25 та 92 бригади пробили коридор, ми пішли в рейд. За два дні ми пройшли більше 150 км в тилу противника. За маршрутом висування робили засідки, знищуючи живу силу та техніку противника і на ранок 8 вересня вийшли до с. Сенькове. Після чого продовжили успішне виконання поставлених завдань", - зазначає він.

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