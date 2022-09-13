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За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км. ВIДЕО

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За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км на Харківщині.

Про це повідомив у фейсбуці захисник України Максим Бугель, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що вже можна. Після того, як 6 вересня 25 та 92 бригади пробили коридор, ми пішли в рейд. За два дні ми пройшли більше 150 км в тилу противника. За маршрутом висування робили засідки, знищуючи живу силу та техніку противника і на ранок 8 вересня вийшли до с. Сенькове. Після чого продовжили успішне виконання поставлених завдань", - зазначає він.

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За три дні наступу бійці 80-ї бригади пройшли з боями 150 км 01

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Госдеп по дипломатическим каналам предупредил Москву, что если удары по критической инфраструктуре Украины будут продолжены, Киеву в ускоренном порядке будет предоставлено оружие для зеркальных ответов по территории России. Об этом же путина предупредил Макрон.💪
  • Перехватчик
    Три переданных Великобританией бронетранспортера FV103 Spartan на вооружении украинской армии в #Харьковской области. Всего было передано 35 таких машин.

  • Autorare Autorare
    Слава УКРАЇНІ!
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