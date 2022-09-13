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Французький телеканал зробив репортаж із краматорської лікарні, куди доставляють поранених бійців ЗСУ. ВIДЕО

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Французький телеканал "France 2" показав репортаж із лікарні у Краматорську, куди доставляють поранених українських військових.

У відео йдеться, що боєць, доставлений у військовий госпіталь біля східного фронту, отримав серйозні осколкові поранення голови та обличчя та потребує термінової операції, повідомляє Цензор.НЕТ. Разом з ним доставляють ще кількох бійців.

"Ці рідкісні кадри свідчать про жорстокість контрнаступальної боротьби. Українці днями звільнили кілька місцевостей від росіян, особливо в цьому регіоні, що є домом для багатьох поранених", - йдеться у сюжеті.

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Топ коментарі

  • Garry Dron 6973c752
    Хай бійці ЗСУ одужують і дякувати Богу Краматорськ під контролем України.
    А французам нехрін світити нові цілі для кацапських обстрілів.
  • Перехватчик
    Kirill


    Пам'ятайте про ціну звільненних територій.
    Це поранені і нажаль загиблі.
    За кожен метр в буквальному сенсі була пролита наша кров.

    Не забувайте їх ніколи.

  • Никоай Соловей
    здоровья нашим захисникам
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