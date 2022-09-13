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У Маріуполі критична ситуація з продуктами харчування. Люди стоять у величезній черзі за хлібом, - міськрада. ВIДЕО

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У тимчасово окупованому Маріуполі критична ситуація з продктами харчування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Маріуполь, критична ситуація з продуктами харчування! На відео кілометрова черга людей за безкоштовним хлібом. На думку російських окупантів, саме так виглядає "покращення життя".

Люди стоять у принизливій черзі за хлібом, адже не можуть собі дозволити його придбати. Немає грошей, роботи, обіцяних захмарних виплат. Навіть, гуманітарну допомогу сильно звузили до певних пільгових груп. За словами жителів, безкоштовний "кірпічік" їсти неможливо, він просто з муки та води. Тому роблять з нього грінки, щоб якось це вживати у їжу", - йдеться у повідомленні.

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У міськраді зазначають, що невдоволення "такими змінами" швидко зростає.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Хіба ж це не улюблений СРСР? Щасливими мають бути
  • Олег Розгонов
    Жалко только детей. Они ни в чем не виноваты.
  • Зэлэный_Змий
    Черги, дефіцит, розруха. Хтось мабудь щасливий, що повернувся в роки молодості...
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