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Стабілізаційні заходи завершено на площі 4 тис. кв км, ще на такій же звільненій території стабілізація триває, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 202 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на цей час стабілізаційні заходи завершено в районах загальною площею понад 4 тисячі квадратних кілометрів, ще приблизно на такій же звільненій території стабілізація триває. Виявляють залишки окупаційних військ, диверсійних груп, затримують колаборантів, повертають повну безпеку.

Дуже важливо, що разом з нашими військами, з нашим прапором на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя. Як приклад – у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за п’ять місяців. За той час, коли ми просто не могли здійснити виплати через окупацію. І всі українські пенсіонери на звільненій території отримають виплати. Україна завжди виконує свої соціальні зобов’язання перед людьми", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський провів засідання Ставки: обговорювалась операція з деокупації територій та оборонний бюджет-2023

Топ коментарі

  • Fjall_Raven
    "великий стабілізатор"
  • Alex Kalinin
    якесь лайно, точніше, ціла купа, створило умови захвату без супротиву близько 45 000 кв.км півдня України.
    Стабілізець теж це лайно створює?
  • Топ Ган
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