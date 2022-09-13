Новини Відео • Війна

Якщо хтось і був здивований вмінням ЗСУ воювати, то це були росіяни, - Пентагон. ВIДЕО

20 41471
Військові США на були здивовані успіхами Збройних Сил України під час операції на Харківщині.

Про це заявив прессекретар Пентагону генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"З початку російського вторгнення в Україні ми бачимо, що українці демонструють надзвичайне вміння пристосовуватися, якнайкраще використовувати свої можливості ведення війни, то ж ми не були здивовані, що вони так швидко відштовхнули (війська противника), вони також продемонстрували надзвичайні вміння використовувати можливості, які з'являються на полі бою. І нинішній контрнаступ біля Харкова не є виключенням. Гадаю, якщо хтось був здивований - якщо подивитись на реакцію російських військових - напевне це були росіяни", - зазначив Райдер.

Також читайте: Успіхи ЗСУ біля Харкова і Херсона надихають, - Остін

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Voc Vox
    Висновок: лохторат Зелі має тяжку форму ********&му, якщо не здатен тверезо оцінювати ситуацію і на нього діють виключно фейки.
  • Voc Vox
    предал разминировал уничтожил ракетную програму не готовил оборону.?..-кто это выбери на картинке
  • Петро Якимчук c52484dc
    Щеневтік оманський і чєтирєжди уклоніст вже давно вбив клин між собою і нами. Нагадую і буду нагадувати : хто казав "порноактріса з фільмів," кацапи "просто пєрєдвігают граніцу" ,"термос", "надо просто пєрєстать стрєлять". І це тільки пролог.Далі буде....
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини