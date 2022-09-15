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Ліквідовані окупанти та російські танки на трасі Волохів Яр-Ізюм. ВIДЕО

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В ході контрнаступу на Харківщині українські військові знищили колону росіян у складі трьох танків Т-72Б3 та вантажівки з боєприпасами.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов опублікував на своїй сторінці в соцмережі відеозапис з місця успішної атаки. Бійці знищили вантажівку, вивели з ладу два танки, а один забрали як трофей.

"Вдала засідка українських військ на дорозі Волохів Яр-Ізюм. Колона танків Т-72Б3 зразка 2016 року була атакована під час руху по трасі... Вибухнула також машина з боєкомплектом. Боєкомплект танковий", - розповідає Бутусов.

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    Нє убєрьог Камчатку орк.
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    А сидів би у себе на камчаткі,був би живий. А скільки ще їх таких по посадках валяється...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    хто ж теперя будет камчатку беречь???
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