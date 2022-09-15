Наслідки удару рашистів по Бахмуту: зруйнований під’їзд багатоповерхівки, рятувальники шукають людей під завалами. ВIДЕО

У ніч проти 15 вересня російські окупаційні війська завдали удару по місту Бахмут Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео наслідків удару рашистів по багатоповерхівці опублікували у Нацполіції.

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"Ворожа ракета знищили під'їзд багатоповерхівки. За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди. Рятувально-пошукова операція триває", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби під вогнем окупантів опинилися 13 населених пунктів. Ракетні та артилерійські удари спричинили масові руйнування та жертви серед мирного населення. Рашисти обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Миколаївка, Мирноград, Красногорівка, Часів Яр, смт Північне, села Карлівка, Тоненьке, Курдюмівка, Сокіл, Новобахмутівка.