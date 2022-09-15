Камери для полонених, а поряд із ними - кімната з іконами, - що побачили солдати ЗСУ на звільненій Харківщині. ВIДЕО

Не виключено, що на деокупованій Харківщина ми побачимо речі жахливіші за Бучу, Бородянку і Гостомель. Військові ЗСУ показали селищну раду села Великі Проходи, яку окупанти перетворили на в’язницю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт "Український Свідок",

На опублікованому відео селищна рада у Великих Проходах, Харківська область. Населений пункт розташований всього в 16 км від російського кордону. Росіяни окупували його в перші дні весни - і утримували під своїм контролем, аж поки ЗСУ не почали контрнаступ на північному сході.

Будівлю селищної ради перетворили на в’язницю для полонених: у дверях росіяни зробили отвори, аби спостерігати за в’язнями, втечу унеможливлювали ґрати на вікнах.

Але найцікавіше навіть не це. Поряд з одиночними камерами окупанти облаштували кімнату з іконами - в ній богобоязнений кат, судячи з усього, міг сповідатись після чергового кривавого допиту. Дещо схоже мало місце в ГУЛАЗі: там в’язнів катують і вбивають, а тут - капличка, де можна замолити гріхи. Нічого зайвого, російський мінімалізм в натуральному вигляді.

Наразі ЗСУ вдалося звільнити від російських загарбників майже всю територію Харківської області. Місцеві жителі вже дають свідчення і розповідають про окупацію, під якою вони перебували більше ніж півроку.

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