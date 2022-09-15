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Росіяни розвісили над пісуарами фото тих, хто відмовився воювати в Україні. ВIДЕО

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В документи цим військовослужбовцям армії РФ ставлять штамп зі словами "Дезертир, схильний до зради".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на InformNapalm.

Розпорядження ставити у документи тим, хто відмовився воювати в Україні, штамп зі словом "дезертир" віддав т.в.о. командуючого військами Східного військового округу генерал-майор Ртіщев. Штампи ставитимуть у військові білети та особисті справи військовослужбовців.

Також фотографії тих, хто відмовився виконувати злочинний наказ і воювати в Україні, розвісили в Росії над пісуарами.

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Росіяни розвісили над пісуарами фото тих, хто відмовився воювати в Україні 01

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Топ коментарі

  • FT FT
    А тех кто не *зассал* и поехал в Украину сейчас обсыкают и доедают собаки
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    коти Ізюмщини виглядають так, ніби вони своїми лапками мочили русню в складі ЗСУ.
  • Irina So 2b51f28f
    Лучше "висеть" над писсуаром, чем на дереве.
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