Українські морпіхи знищили ворожий танк, 2 гаубиці, 2 САУ та іншу техніку росіян, - ВМС. ВIДЕО

Воїни ВМС ЗС України продовжують нищити техніку окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ВМС ЗСУ.

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14 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

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"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 1 танк, 1 бойову броньовану машину, 2 бойові машини піхоти, 2 гаубиці "Мста-Б", 2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика" та "КАМАЗ" з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.