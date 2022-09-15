Кремлівські пропагандисти розповідають росіянам про репресії в Україні: "Был такой журналист Юрий Бутусов. Он исчез". ВIДЕО
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Кремлівський пропагандист з радіо "Комсомольская правда" Сергій Мардан розповів фейкову інформацію про зникнення головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандист запевняв росіян, що причиною "зникнення" Бутусова стали військова цензура і репресії в Україні. За словами Мардана, Бутусову все "очень доходчиво объяснили" після серії публікацій про "некомпетентність українського командування".
Насправді головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов нікуди не зникав, а за його діяльністю можна слідкувати на його ютуб-каналі Бутусов плюс