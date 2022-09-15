Із російської в’язниці в український полон: історія зека, якого завербували воювати в Україні. ВIДЕО
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Російський зек, який потрапив в український полон, розповів, як його завербували та використовували як гарматне м’ясо.
Відео розповіді російського зека опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Приземлився літак біля табору. Нас всіх зігнали. Як потім виявилося Пригожин. Один раз нас на полігон вивезли. Щось не виконуєш обнуляють - розстрілюють. Гарматне м'ясо", - розповів він.
Нагадаємо, що найближчий друг Путіна, раніше судимий Євген Пригожин, власник приватної військової компанії "Вагнер", особисто вербує засуджених в Росії за важкі злочини на війну в Україну.