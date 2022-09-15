Новини Відео • Війна

Із російської в’язниці в український полон: історія зека, якого завербували воювати в Україні. ВIДЕО

26 31265
Російський зек, який потрапив в український полон, розповів, як його завербували та використовували як гарматне м’ясо.

Відео розповіді російського зека опублікував у своєму телеграм-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Приземлився літак біля табору. Нас всіх зігнали. Як потім виявилося Пригожин. Один раз нас на полігон вивезли. Щось не виконуєш обнуляють - розстрілюють. Гарматне м'ясо", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мене мотивувало те, щоб не вбивали дітей, жінок і старих. Гроші й амністія неважливі, - російський зек розповідає, як погодився воювати в Україні у складі ПВК "Вагнер"

Нагадаємо, що найближчий друг Путіна, раніше судимий Євген Пригожин, власник приватної військової компанії "Вагнер", особисто вербує засуджених в Росії за важкі злочини на війну в Україну.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • аспм мпри
  • Born 5ab2300a
    *** та який полон? кому воно потрібне ?
  • Перехватчик


    Pavlo Sedchenko

    @PSedchenko

    ·

    6 ч

    Гіркін каже, Порошенко наїбав мінськими Путіна і Україна зуміла підготувати армію. Зелень каже мінські були погані.
    То на чиїй стороні зелень?

    https://twitter.com/i/status/1494708215946399745
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини