Спецпризначенці СБУ знищили з безпілотника БМД та МТЛБ окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

У Херсонській області бійці ЦСО "А" СБУ виявили та знищили за допомогою безпілотника 2 одиниці бронетехніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Під час аеророзвідки бійці ЦСО "А" СБУ виявили позиції російських БМД та МТЛБ. Тож влучно відпрацювали по ним кумулятивними зарядами з безпілотника. Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

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