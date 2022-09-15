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Спецпризначенці СБУ знищили з безпілотника БМД та МТЛБ окупантів на Херсонщині. ВIДЕО

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У Херсонській області бійці ЦСО "А" СБУ виявили та знищили за допомогою безпілотника 2 одиниці бронетехніки російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Під час аеророзвідки бійці ЦСО "А" СБУ виявили позиції російських БМД та МТЛБ. Тож влучно відпрацювали по ним кумулятивними зарядами з безпілотника. Як наслідок, ворожа техніка швидко перетворилася на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна робота-виконавцям респект...
  • Баритон Саша
    Зачьот
  • Василий Воробец
    Супер
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