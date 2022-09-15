Заступник голови українського Верховного Суду Львов виявився громадянином РФ, - "Схеми" ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Впливовий український суддя Богдан Львов, заступник голови Верховного Суду, очолює Касаційний господарський суд у його складі. Богдан Львов - громадянин Російської Федерації.

Про це розповіла журналістка Наталія Седлецька, передає Цензор.НЕТ.

"Це встановило наше журналістське розслідування. Високопосадовий український суддя, із доступом до державної таємниці має громадянство країни-агресора. У розслідуванні ми документально доводимо, що:

Богдан Львов став громадянином РФ у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні. Підстава видачі громадянства - його посвідчення військовослужовця часів СССР.

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У 2012 році він оновив паспорт РФ по досягненню 45-річчя. Тоді він вже вершив правосуддя іменем України у Вищому господарському суді. Ми підняли перетин кордону - у день подачі заяви на новий паспорт РФ він приїхав потягом із Києва в Москву.







В обох випадках письмова заява була оформлена від його імені.

У 2017 році Богдан Львов подався на конкурс в реформований Верховний суд, під час якого приховав у своїй анкеті факт наявності російського громадянства. Конкурс пройшов успішно.

Додатково ми знайшли випадки свідомого використання російського громадянства українським суддею.

Зокрема, саме за російським паспортом Богдан Львов дарував своїй дружині частку у квартирі у Москві.

Договір дарування датований тим самим днем, коли суддя Львов приїжджав з Києва потягом до російської столиці.

Так ми з’ясували, що його дружина - теж громадянка РФ, що він приховав у декларації.

До того ж, немає у майновій декларації судді і московської квартири його дружини вартістю більше 10 мільйонів гривень.

Згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни - це підстава для припинення його повноважень.

Особливо непокоїть, що Богдан Львов - багато років має доступ до державної таємниці.

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До виходу матеріалу ми повідомили про наші знахідки очільника СБУ Василя Малюка.

Журналісти зустрілися з суддею та поставив йому на камеру пряме запитання про громадянство країни-агресора.

Реакцію Богдана Львова треба бачити", - розповіла журналістка.