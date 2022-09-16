Невідомі обстріляли місто Валуйки на Бєлгородщині: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВIДЕО
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За інформацією, ймовірно, від місцевих жителів, армія РФ своїми силами обстріляла вулиці міста Валуйки у Бєлгородській області аби звинуватити у цьому ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення про це надійшло до редакції, нібито, від місцевого жителя.
Наводимо мовою оригіналу: "У нас в Белгородской области Валуйки-самообстрел Армией РФ! Власть РФ всю вину валит на Вооружённые силы Украины!"
Постраждав житловий масив та підстанція 330 кВ "Валуйки", внаслідок чого порушилося електропостачання споживачів міста та прилеглих сіл.