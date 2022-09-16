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Невідомі обстріляли місто Валуйки на Бєлгородщині: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВIДЕО

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За інформацією, ймовірно, від місцевих жителів, армія РФ своїми силами обстріляла вулиці міста Валуйки у Бєлгородській області аби звинуватити у цьому ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення про це надійшло до редакції, нібито, від місцевого жителя.

Наводимо мовою оригіналу: "У нас в Белгородской области Валуйки-самообстрел Армией РФ! Власть РФ всю вину валит на Вооружённые силы Украины!"

Постраждав житловий масив та підстанція 330 кВ "Валуйки", внаслідок чого порушилося електропостачання споживачів міста та прилеглих сіл.

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
  • Garry Grant
    Это типа,- "Вставайте Валуйки огромные на борьбу с бандеровцами"? Да хрен там кто пойдёт. Максимум до ближайшей наливайки)
  • Вячеслав Галушка
    Этонемы! Настамнет
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