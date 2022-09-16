Для ефективної боротьби з окупантами ЗСУ потрібні 6 коптерів, - волонтер Толмачова. ВIДЕО
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Волонтер Юлія Толмачова просить допомоги у придбанні коптерів для українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Для подальшої ефективної боротьби з російським агресором, українським захисникам потрібні - 6 коптерів DJI Mavic 3. Загальна вартість коптерів, близько 600 тис. грн.
На відео ЗСУ знищують техніку російських окупантів і живу силу ворога.
Реквізити для допомоги:
PayPal: [email protected]
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Толмачова
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