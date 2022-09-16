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Для ефективної боротьби з окупантами ЗСУ потрібні 6 коптерів, - волонтер Толмачова. ВIДЕО

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Волонтер Юлія Толмачова просить допомоги у придбанні коптерів для українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Для подальшої ефективної боротьби з російським агресором, українським захисникам потрібні - 6 коптерів DJI Mavic 3. Загальна вартість коптерів, близько 600 тис. грн.

На відео ЗСУ знищують техніку російських окупантів і живу силу ворога.

Реквізити для допомоги:

PayPal: [email protected]

Приватбанк
4149629351302674
Толмачова

Монобанк
4441114467661102
Толмачова

Карта в євро
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