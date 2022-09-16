Новини Відео • Агресія Росії проти України, Війна

Окупант розповідає про втрату захоплених територій: "Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

7 75321
Військовий РФ на Херсонському напрямку обговорює з дівчиною останні зміни на лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розмову окупантів, яку перехопило ГУР МО.

Так, військовослужбовець РФ на Херсонському напрямку обговорює з дівчиною останні зміни на лінії фронту і не розуміє, чому вони втрачають захоплені території.

"Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - каже росіянин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант, що втік з Харківщини:"Спиннинги в танке остались, а танк бросили. Там ж#па была та еще", - перехоплення ГУР. АУДIО

Топ коментарі

  • Andry Moon
    Дєрєєвняя. Де ти бачило свої вонючі дєрєвні в Україні, ****.
    Які ж вони блювотні...
  • Zemer
    Какие "культурные" люди эти русские, язык Пушкина, Тургенева... так звучен, ярок, мелодичен
  • jklpqrs
    где-то я это уже слышал...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини