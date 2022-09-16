Окупант розповідає про втрату захоплених територій: "Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас", - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Військовий РФ на Херсонському напрямку обговорює з дівчиною останні зміни на лінії фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розмову окупантів, яку перехопило ГУР МО.

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Так, військовослужбовець РФ на Херсонському напрямку обговорює з дівчиною останні зміни на лінії фронту і не розуміє, чому вони втрачають захоплені території.

"Ну, мы одну деревню про#бали, одну сами отдали - пока что так у нас... Все время так вот: на Киев заходили ВДВ, все захватили, когда вышли - отжали обратно, на Изюм заходили - отбили. С Изюма ушли - отжали обратно. Сейчас здесь вот давят", - каже росіянин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант, що втік з Харківщини:"Спиннинги в танке остались, а танк бросили. Там ж#па была та еще", - перехоплення ГУР. АУДIО