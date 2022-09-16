На кордоні Киргизстану та Таджикистану почалися збройні сутички: Обидві країни входять до ОДКБ. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління інформації та зв'язку прикордонної служби Держкомітету нацбезпеки Киргизької Республіки.
Зазначається, що ситуація на ділянці кордону "характеризується як напружена". Прикордонники Киргизстану стверджують, що таджицька сторона, в тому числі веде обстріл із застосуванням "групової зброї".
"Підрозділи прикордонної служби, дислоковані на киргизько-таджицькому кордоні в Баткенській області, несуть службу в посиленому режимі. Прикордонна служба докладає всіх зусиль для стабілізації ситуації та недопущення ескалації конфлікту", - йдеться в повідомленні.
Прикордонна служба Киргизстану закликає таджицьку сторону "припинити вогонь і спрямувати всі зусилля на деескалацію збройного конфлікту і підтримку миру та стабільності на кордоні, який спільно охороняється".
Прикордонники Киргизстану заявили, що Таджикистан використовує реактивні системи залпового вогню, а також важку бронетехніку та авіацію.
Водночас Таджикистан повідомив про використання Киргизстаном важкого озброєння для обстрілу кордону.
Зазначимо, обидві країни входять до складу в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).