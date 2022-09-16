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Окупанти вчать маріупольських дітей поводитись зі зброєю та "вбивати ворога", - Андрющенко. ВIДЕО

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В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники вчать дітей "вбивати українців".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

"Маріупольських дітей продовжують навчати вбивати українців. Тепер - в школах. Як і очікували - початок сезону навчання дав старт масової агітації до неопіонерії путінюгенда. Поки в м’якому режимі і батьки відстоюють своїх дітей. Однак, з часом тиск збільшиться. А поки без дозволу батьків окупанти вчать дітей поводитись зі зброєю та вбивати "ворога" прямо на території шкіл. Школа №60 як пілотний проєкт.

З огляду на реалії - 15 років вчителям-колбаорантам не такий вже й великий термін. Все це відбувається за їхнього активного сприяння", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А якби діти розмовляли українською, то вони не сприйняли би чужинців.
  • Ksenia VB
    Нормальні ? Вони такими ж росли. Згадати хоча би ту вагітну з розбомленого руснею пологового будинку - що вона говорили на Україну ? Давно треба було викорінювати все росіске. Воно привело до влади спочатку ригів, потім квартал , і як наслідок повномасштабну війну.
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Кацапи хотять дітьми прикриватися ось тому вчать щоб потім кидати на передову
    це рашисти і для них маріупольські діти ніколи не стануть рідними
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