В окупованому Маріуполі рашисти продовжують зносити багатоповерхівки: приховують свої злочини, - міськрада. ВIДЕО

За інформацією маріупольської міської ради окупанти продовжують зносити будинки у місті. На цей раз вони доруйнували багатоповерхівку по вулиці Латишева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграм-каналі міськради.

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"Це робиться з однією метою — сховати сліди обстрілів та своїх злочинів. А от, де жити маріупольцям, які втратили квартири, окупантів не хвилює. Будівництво так званих "путінок" не йде ні в яке порівняння з кількістю знесених будинків. Це робиться для камери, а не для жителів. Вони навіть не допомагають людям ремонтувати пошкоджені будинки", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це вже викликало обурення у жителів "Сартани". У міськраді впевнені, що "далі буде тільки гірше, адже скоро зима".