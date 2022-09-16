План спеціальної військової операції в Україні коригуванню не підлягає, основна його мета - звільнення Донбасу, - Путін. ВIДЕО

Президент РФ Володимир Путін заявив, що план спеціальної військової операції в Україні не підлягає коригуванню. Основна його мета - "звільнення" всієї території Донбасу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"План СВО коригування не підлягає. Генеральний штаб під час операції приймає оперативні рішення, щось вважає ключовим, основною метою, а основною метою є звільнення всієї території Донбасу", - сказав Путін журналістам у п'ятницю.

За його словами, ця робота продовжується, незважаючи "на ці спроби контрнаступу Україн".

"У нас наступальні операції на самому Донбасі не припиняються, вони йдуть, невеликим темпом (...), російська армія займає нові та нові території", - наголосив президент РФ.

"Я звертаю увагу, ми ж воюємо не повною армією. Ми воюємо лише частиною російської армії, контрактною частиною", - додав Путін.

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