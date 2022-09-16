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За перший день ексгумації під Ізюмом виявили тіла 17 українських військових і 22 цивільних, - Нацполіція. ВIДЕО

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16 вересня слідчі поліції разом із судмедекспертами та прокурорами розпочали роботу на місці масового захоронення під Ізюмом на Харківщині. На цей час розкопали тіла 22 загиблих цивільних людей, а також 17 військовослужбовців ЗСУ з братської могили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Більшість поховань підписані лише номерами, тож правоохоронці мають встановити, хто саме і за яких обставин загинув.

Розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни.

Також читайте: У визволеному Ізюмі знайшли поховання застрелених військових зі зв’язаними за спиною руками, - Лубінець

Топ коментарі

  • Лилия Стацкая
    У мене волосся встає дибки ,коли я думаю на що мав надію Зе ,коли пропонував азовцям сдатися у полон...
  • Лилия Стацкая
    Відправив на вірну смерть та катування. Як це можна забути чи вибачити? І воно очолює Україну....
  • Лилия Стацкая
    Його вели а розстріл,на руках сліди катувань,але браслета жовто-блакитного він не зняв...Ці люди святі! Святі їх душі ,Господи...
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