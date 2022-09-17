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У Миколаєві затримали агента ГРУ РФ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні України, - СБУ. ВIДЕО

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У результаті спецоперації у Миколаєві затримали агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ). Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Зрадником виявився мешканець обласного центру, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди. Для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу з використанням месенджерів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічного обстрілу Миколаєва російськими окупантами: Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та ветлікарню. ФОТОрепортаж

Відповідну розвідінформацію окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах наших військ.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Это есть долбо@б.🤷
  • Вася Шевченко f77d76ba

    вопрос к знатокам.... это что? где? когда?.. или ваще шо происходит???
    ответ: Нардеп із фракції "Слуга народу" Микола Задорожний приїхав вітати лісників Тростянця Сумської області з літерою V на светрі.



    У коментарях до публікації українці обурилися зовнішнім виглядом нардепа.
    Чоловік надів чіткий свитер.
    Ще б і з Z надів би.
    Тростянець звільнено - міняй лапсєрдак!
    На спині потрібно було йому намалювати Z!
    Циркач Цікаво, що він думав, коли надягав цього свитера?
    І ніхто не знав з нього той світер.
    Жерсть! Чому не роздягли?
    Який же він після цього депутат?
    Куди Бова дивувався! Невже не бачив?

    До речі, трохи пізніше Задорожний опублікував пост із проханням "вибачити його за необачність", визнав провину та запевнив, що підтримує лише Україну.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    ..а ще це - літера латиниці, як і Z..
    за презентацію літер V Z нині у пристойному Світі б'ють пику, якщо хто не поЙняв
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