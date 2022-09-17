У Миколаєві затримали агента ГРУ РФ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні України, - СБУ. ВIДЕО
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У результаті спецоперації у Миколаєві затримали агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ). Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
"Зрадником виявився мешканець обласного центру, який неодноразово висловлював свої прокремлівські погляди. Для збору координат зловмисник виїжджав до різних районів і населених пунктів Миколаївщини і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував відеореєстратор, прихований у салоні власного авто. Зібрані матеріали передавав ворогу з використанням месенджерів", - йдеться у повідомленні.
Відповідну розвідінформацію окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах наших військ.