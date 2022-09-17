У Миколаєві затримали агента ГРУ РФ, який фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні України, - СБУ. ВIДЕО

У результаті спецоперації у Миколаєві затримали агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ). Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у прифронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів.