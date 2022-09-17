Росіяни тримали в підвалах українських та шрі-ланкійських студентів Куп’янського медичного коледжу. ВІДЕО+ФОТО
Зокрема, Державна прикордонна служба повідомила про те, що вони знайшли та звільнили п'ятьох підлітків у віці 13-15 років, яких росіяни утримували у підвалі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Усі вони - студенти місцевого медичного коледжу.
"Як виявилося, четверо дівчат та хлопець, перебували у підвалі уже сім днів, вони розповіли, що окупанти проводили з ними фільтраційні заходи, після чого закрили у підвалі", - йдеться в повідомленні.
Пізніше, 16 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що у звільненому Куп'янську знайшли замкнутими у підвалі також сімох студентів зі Шрі-Ланки, які також навчалися в Куп'янському медичному коледжі.
"Ще в березні їх захопили російські солдати, і згодом утримували цих людей у підвалі, - сказав Зеленський. - Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані, їм надається належна медична допомога".
Україна звільнила Куп'янськ та майже всю територію Харківської області, яка понад пів року була в російській окупації, під час наступу у вересні.
Українська влада вже заявила про численні злочини російських військових щодо цивільного населення в регіоні, зокрема, в останні дні триває ексгумація масового поховання, знайденого у звільненому Ізюмі.
Російська сторона свою причетність до вказаних злочинів не коментувала.