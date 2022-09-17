ЗСУ взяли в полон 13 російських окупантів. ВIДЕО
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13 російських окупантів взяли в полон українські захисники.
Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Дякую, хлопці!!!
Доброго дня, ми з Херсону ✌️
З Днем народження, Місто-Герой 💙💛
І відразу до справ.
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Як бомжі виглядають...