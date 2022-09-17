Новини Відео • Війна

ЗСУ взяли в полон 13 російських окупантів. ВIДЕО

42 82587
13 російських окупантів взяли в полон українські захисники.

Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти прибирають за собою російську символіку з символів міста Куп’янськ. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Анна Гордиенко bfa4a6f9
    Дякую, хлопці!!!
  • olele
    Доброго дня, ми з Херсону ✌️

    З Днем народження, Місто-Герой 💙💛

    І відразу до справ.
    Потрібні ваші очі у цьому квадраті https://t.me/nadzor_kherson/38217

    Де стоїть техніка/кількість/де живуть орки/звідки пуски та все інше з координатами до бота

    @nadzor_kherson_bot
  • Red_Sky_On
    Як бомжі виглядають...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини