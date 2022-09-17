"Катували струмом та паяльником": Житель визволеного Куп’янська розповів СБУ про російські тортури. ВIДЕО

Через знущання доводилося проходити кожному, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ, які облаштувалися в окупованому Куп’янську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"З цієї кімнати завжди було багато криків", - згадує куп'янчанин, який був незаконно ув'язнений російсько-окупаційними військами.

На допитах співробітники ФСБ "вибивали" із місцевих мешканців імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

"Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю - я в мішку був… Били битами чи залізними трубами", - розповідає жертва російських тортур. Декому паяльниками випалювали на тілі хрести.

"Умови тримання незаконно ув'язнених українців також були жахливими: у невеличкій, призначеній на 2 особи камері, утримувалося 8 людей. Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і російська федерація", - зазначили в СБУ.

Наразі Службою безпеки проводяться оперативно-слідчі дії для встановлення усіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур рашистів.

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