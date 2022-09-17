Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Серед поранених - дитина. ВIДЕО

Сьогодні, 17 вересня, російські окупаційні війська завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"5 поранених — наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки. Серед поранених — одна дитина. Костянтинівка доволі віддалена від лінії фронту, однак росіяни регулярно завдають ударів по місту. Усі цивільні мають покинути область — особливо сім'ї з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю", - йдеться у повдомленні.

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