Новини Відео • Війна

Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ. ФОТО

12 01326
ЗМІ повідомляють, що 17 вересня в Мелітополі Запорізької області прогримів вибух, було підірване залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму.

Про це пише "РИА-Мелитополь", передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок роботи мелітопольського опору зруйнована приймально-відправна колія станції Низяни, а також пошкоджені 25 шпал і рейки.

Загиблих і постраждалих немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": О 4 ранку у районі Мелітополя стався вибух на ще одній базі окупантів, - Федоров. КАРТА

Журналісти пишуть, що як завжди після події, російські військові пильно оглядають усі машини, перевіряють усіх велосипедистів, пішоходів.

Його на своїх пропагандистських каналах підтвердили самі окупанти, назвавши роботу партизан "ударом українських бойовиків".

Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Bob Fayn
    В Крыму сожгли автомобили пропагандиста Дмитрия Киселева
  • Валдис Унар
    Ничего не делать гораздо быстрее. Молодцы "украинские боевики").
  • arye z.
    Так и другой участок тоже можно взорвать за час.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини