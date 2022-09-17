Партизани підірвали залізницю в окупованому Мелітополі, - ЗМІ. ФОТО

ЗМІ повідомляють, що 17 вересня в Мелітополі Запорізької області прогримів вибух, було підірване залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму.