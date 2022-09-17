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Знищення російського Т-72Б3М з ПТРК Javelin поблизу Гракового на Харківщині. ВIДЕО

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Українські захисники під час боїв на Харківщині знищили російських танк Т-72Б3М.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зазначається, що російських танк було знищено 19 липня 2022 року.

"Вражаючий момент ураження у дах башти російського танку Т-72Б3М ракетою Джавелін, знятий з дрона. Танк з написом "Вагнер" зі складу 26-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізіі контролював перехрестя доріг біля села Гракове Харківської області. Був помічений групою аеророзвідки та уражений ракетою ПТРК Джавелін мобільної групи 92-ї механізованої бригади під командуванням Олександра Чабана 19 липня. Я побував на місці вибуху після звільнення Граково і зняв залишки танку. Біля перехрестя також є залишки російської вантажівки з танковими снарядами, яка була знищена українськими воїнами пізніше", - зазначив журналіст.

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Топ коментарі

  • Don Bessam dc0e2bc1
    красиво,конечно...жаль ***** на танке не передвигается.
  • Zemer
    Рештки буряцького екіпажу полетіли в поле. На той рік в цьому полі буде добрий врожай буряків
  • Яр Холодний
    "Страшний сержант"! Ти хоч читай уважніше! А то знову будеш верещать, що я до тебе "доколупуюсь! Прізвище командира групи не "Граков", а Чабан То село так називається - "Гракове"
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