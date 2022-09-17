Знищення російського Т-72Б3М з ПТРК Javelin поблизу Гракового на Харківщині. ВIДЕО

Українські захисники під час боїв на Харківщині знищили російських танк Т-72Б3М.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Зазначається, що російських танк було знищено 19 липня 2022 року.

"Вражаючий момент ураження у дах башти російського танку Т-72Б3М ракетою Джавелін, знятий з дрона. Танк з написом "Вагнер" зі складу 26-го танкового полку 47-ї гвардійської танкової дивізіі контролював перехрестя доріг біля села Гракове Харківської області. Був помічений групою аеророзвідки та уражений ракетою ПТРК Джавелін мобільної групи 92-ї механізованої бригади під командуванням Олександра Чабана 19 липня. Я побував на місці вибуху після звільнення Граково і зняв залишки танку. Біля перехрестя також є залишки російської вантажівки з танковими снарядами, яка була знищена українськими воїнами пізніше", - зазначив журналіст.

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