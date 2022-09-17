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В Україні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі, - Лукашенко. ВIДЕО

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Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, заявив, що в Україні формуються силові підрозділи для повалення тоталітарної влади у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео його виступу розповсюджене у соцмережах.

Лукашенко зробив таку заяву у промові, присвяченій Дню народної єдності Білорусі, який святкується щорічно 17 вересня. 

"В Україні знайшли зручне місце. Сьогодні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі і поверненню нас щонайменше до 1939 року", - сказав Лукашенко.

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Топ коментарі

  • ПравдаЛюбка
    .
  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Bob Fayn
    партизани...https://t.me/flagshtok/9559Касцюкоўскія партызаны сёння выйшлі на пікет з вершам на транспаранце
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