В Україні формуються силові підрозділи для повалення влади у Білорусі, - Лукашенко. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, заявив, що в Україні формуються силові підрозділи для повалення тоталітарної влади у Білорусі.