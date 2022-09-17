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У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський ввечері 17 вересня виступив із традиційним відеозверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цейдеться у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Сьогодні в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання. Проводяться експертизи тіл. Отримані нові докази тортур, які застосовувалися до людей, що там поховані. У звільнених районах Харківщини знайдено вже понад десять катівень у різних містах і селищах. Коли окупанти втікали, вони кинули й апарати для знущання. Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань струмом. Це просто вокзал! Катування було повсюдною практикою на окупованій території. Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само – і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо особистості всіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю", - зазначається у повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    А в те кативни люди попадали в том числе из списков, которые составлял твой, **** ты гнусавая, дружечек Портнов.
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Є такий Олег Котенко - уповноважений з питань зниклих безвісти , і він сьогодні даючи інтерв'ю журналісту сказав , що порівнювати захоронення в Ізюмі з Бучею некоректно бо тут " все більш цивілізовано , це не одна велика могила а багато окремих захоронень " . Цивілізовано ???!! Цинічна **** ! А ти не хочеш щоб так цивілізовано тебе поховали ,чи твою родину ? До речі ця наволоч іще сказала що більшість жертв це не від катувань а загинули від обстрілів , це що адвокат рашистів ?
  • Петро Якимчук c52484dc
    Ти гундоса чмоня розкажи Українцям що ти зробив за два з половиною роки для опору ймовірній атаці мордору. Сидиш в бункері і проливаєш "крокодилові сльози"? Де обмін захисників Маріуполя яких ти спонукав до здачі в полон?
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