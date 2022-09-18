Кадирівці проти вагнерівців: в центрі Херсона сталася стрілянина. ВIДЕО
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В центрі окупованого Херсона ввечері 17 вересня було чути автоматні черги та вибухи.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
Він припускає, що перестрілка сталася між російськими окупантами.
"Я не дарма говорив, що кадировці почнуть воювати з вагнерівцями. Але навіть не думав, що вже сьогодні", - пише Братчук.
Радник глави МВС Антон Геращенко тим часом повідомив, що російські пропагандисти заявляють про проведення в Херсоні "контртерористичної операції".
"Пропагандисти, не ховаючись, знімають це на відео та розповідають про контртерористичну операцію. Кадировці перед відходом вирішили ролики знімати?" - пише Геращенко.