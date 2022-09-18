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Кадирівці проти вагнерівців: в центрі Херсона сталася стрілянина. ВIДЕО

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В центрі окупованого Херсона ввечері 17 вересня було чути автоматні черги та вибухи.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

Він припускає, що перестрілка сталася між російськими окупантами.

"Я не дарма говорив, що кадировці почнуть воювати з вагнерівцями. Але навіть не думав, що вже сьогодні", - пише Братчук.

Радник глави МВС Антон Геращенко тим часом повідомив, що російські пропагандисти заявляють про проведення в Херсоні "контртерористичної операції".

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"Пропагандисти, не ховаючись, знімають це на відео та розповідають про контртерористичну операцію. Кадировці перед відходом вирішили ролики знімати?" - пише Геращенко.

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Топ коментарі

  • Taras Klunyk
    жаба проти гадюки
  • olele
    бггг

    ...1 января 2025 года продолжались бои на центральном участке московского фронта, с юга на Кремль наступали отряды абреков Кадырова, с северо-востока - армия зеков Пригожина, с юго-запада - региональные собянинские добровольческие батальоны.

    Продолжающим оборону Кремля остаткам Россгвардии Золотова наступающими был поставлен ультиматум с требованием капитуляции. В это же время из Казани пришло сообщение, что татарские добровольческие региональные батальоны, сформированные для участия в войне против Украины, но давно с оружием в руках вернувшиеся домой, полностью освободили город от удерживавших его отрядов бывшей ФСБ.

    Схожие процессы происходили в Башкортостане, Дагестане, Якутии, Туве, Бурятии и других национальных республиках, а также в Хабаровском крае и Приморье. https://06v1mv-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/06v1mv.c97.org/ru/news/2022/9/18/516155/
  • Skifik z pivdnya
    Да кино вчера знатное на день города снимали. Всё это кстати было после смачных трёх прилетов по скоплению орков. Также перестрелка была во многих районах, но никто никого не видел. Лохам зарядили про дрг. Ахаха в центре города, на самом освещённом месте)))
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