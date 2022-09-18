Вижити взимку в розбитих містах Луганщини буде майже нереально, - Гайдай. ВIДЕО

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголошує, що провести опалювальний період на окупованій Луганщині, саме там, де тривали активні бойові дії - неможливо.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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"Розбиті міста Луганщини опалювальний сезон не переживуть. Провести опалювальний період на окупованій Луганщині, саме там, де тривали активні бойові дії - неможливо. рашисти для цього нічого не зробили. Збережені будинки в містах зима доб‘є, після впливу низької температури їх відновити буде неможливо. В більшості містяни будуть намагатися виїхати в сільську місцевість і зимувати в покинутих будинках.

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Звичайно, що будуть ті, хто залишиться в містах, але ми можемо втратити зелений масив. Для опалювання будівель будуть використовувати виключно дрова, але приносити їх з лісу небезпечно через мінування, тому будуть рубати парки та дерева у дворах", - розповів він.