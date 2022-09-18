Російська БМП кидає свого бійця, але майже відразу підривається. ВIДЕО
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У мережі опублікували відео, на якому російські військові на БМП покинули свого бійця, але майже відразу підірвалися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дуже файно.
це вже досить старе відео, але була частина із підривом бехи, а тепер ще й посадка
та все одно інтересне кіно, можна як "звьоздні войни" дивитись - сзаду наперед !
и главное...уже ж две подорванных стоит...нет...надо посередине попереть... маладец!
тот, шо не догнал... рад наверное... еще чуточку поживет...возможно..