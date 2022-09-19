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"Кто будет валить - будут садить нах#й": Командування російських окупантів забороняє солдатам відступати під страхом смерті. АУДIО

15 08219
Російські окупаційні війська розширюють діяльність "загороджувальних загонів".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Так, російські окупанти спробували провести "контратаку" на позиції українських оборонців, що дислокуються в Бахмутському районі. Для цього було завдано удару силами розрахунків ствольної та реактивної артилерії 4 омсбр 2-го армійського корпусу ЗС РФ ("ЛНР"). Втім, після відповіді та висунення вперед українських сил оборони, розпочався самовільний відхід підрозділів окупантів з вогневих позицій.

"Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були вимушені вчергове нагадати підлеглим про заборону самовільного залишення позицій, а також про можливе відкриття по ним вогню з боку тилових "загороджувальних загонів".

При цьому посилаються на наказ командувача №222. Вочевидь, за аналогією з сумнозвісним сталінським наказом №227 від 28 червня 1942 року, згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • малюк malyuk
    вся страна штрафбат с пулеметами в спину
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ISW: Українським силам імовірно вдасться звільнити Херсон та увесь правий берег Дніпра у найближчі тижні.
    І це вам не заява Арестовича кілька місяці тому, їй можна довіряти!
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