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Кремлівські пропагандисти опублікували відео з полоненою українською "Пташкою" з "Азовсталі". ВIДЕО

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Російські пропагандисти опублікували відео з українською парамедиком-добровольцем Катериною Поліщук (Пташка).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Поліщук перебуває у російському полоні. На відеозаписі дівчину називають снайперкою "Азова". Вона українською пояснила, що максимально корисною себе почувала, працюючи медиком.

"Я не пішла поваром, тому що погано готую. Я не пішла стрільцем, не пішла кулеметником чи артилеристом. Вважала, що найбільше користі принесу, як медик", - розповіла "Пташка".

Катерину Поліщук її побратими називали Пташкою. Вона у підземеллі "Азовсталі" співала пісні, щоб підбадьорити захисників Маріуполя. На кадрах російських пропагандистів Пташка спілкується українською мовою. Дівчина переконана, що якби у неї зараз був вибір - залишатись у Маріуполі чи тікати, вона б залишилась. Також Катерина намагається жартувати та зазначає, що її соромно лише перед мамою, бо на одному з відео вживала нецензурну лексику.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Тримайся,Пташка!
  • Corvus Albus
    Інфо про наших полонених й так майже немає, тому важлива навіть така.

    Багато людей щиро переживають за долю Пташки, і, наприклад, радий побачити її живою навіть на такому відео, бо всяке вже могло статися..
  • Оксана Щербакова 63f182cf
    Смілива,чудова дівчина. Повертайся живою 🙏
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