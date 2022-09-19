Кремлівські пропагандисти опублікували відео з полоненою українською "Пташкою" з "Азовсталі". ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Поліщук перебуває у російському полоні. На відеозаписі дівчину називають снайперкою "Азова". Вона українською пояснила, що максимально корисною себе почувала, працюючи медиком.
"Я не пішла поваром, тому що погано готую. Я не пішла стрільцем, не пішла кулеметником чи артилеристом. Вважала, що найбільше користі принесу, як медик", - розповіла "Пташка".
Катерину Поліщук її побратими називали Пташкою. Вона у підземеллі "Азовсталі" співала пісні, щоб підбадьорити захисників Маріуполя. На кадрах російських пропагандистів Пташка спілкується українською мовою. Дівчина переконана, що якби у неї зараз був вибір - залишатись у Маріуполі чи тікати, вона б залишилась. Також Катерина намагається жартувати та зазначає, що її соромно лише перед мамою, бо на одному з відео вживала нецензурну лексику.