На звільнених від окупантів територіях Харківщини шукають тіла загиблих захисників, - Нацгвардія. ВIДЕО

Українські захисники шукають тіла загиблих на звільнених від російської окупації землях, зокрема на півночі Харківщини.

Про це повідомляє Відділення інформації та комунікації Східного ТУ НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Хтось вважається особою, яка зникла безвісти. Когось не встигли евакуювати, через стрімкий наступ ворога у лютому-березні.

Зокрема, у районі населеного пункту Козача Лопань експерти з ексгумації знайшли тіло військовослужбовця Збройних сил України на позиціях. Ці укріплення протягом бойових дій декілька разів займалися то українськими захисниками, то окупантами. Сьогодні територія контролюється українськими військовими та це, нарешті, дозволило провести пошукові заходи.

"Працює група цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, яка називається "На щиті". Вони займаються евакуацією та пошуком тіл полеглих. Також проводиться пошук тимчасового поховання місцевого цивільного населення. Ці позиції раніше були наших Збройних сил України, потім стався прорив наших позицій противником. Евакуювати загиблого побратими не встигли, і тому він був тут тимчасово похований. Група отримала інформацію від наших військовослужбовців, що загинув боєць на цьому блокпосту, і орієнтовно тіло може бути поховане десь у цьому районі", - розповів гвардієць Віталій. Він додав, що тіло військовослужбовця ідентифікують, зокрема через аналіз ДНК і передадуть рідним загиблого, аби поховати належним чином.

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За словами воїна ЗСУ Леоніда, який займається пошуковою діяльністю з 2014 року, допомагають місцеві мешканці - свідки тих подій.

"Це — праця не тільки самого пошуку, але й багатьох складових: збирання, аналізу інформації, її опрацювання: від самого початку, до фактичного місця поховання", - додав він.

В Нацгвардії наголосили, що будь-яка інформація про полеглих має дуже важливе значення для військових, співробітників системи МВС та органів місцевого самоврядування. Йдеться не лише про українських військовослужбовців та цивільних мешканців, але й про ліквідованих російських окупантів. Не рідко останніх вдається обміняти на тіла вбитих українців. Також це дозволяє розслідувати численні акти геноциду, здійснених громадянами російської федерації проти українців.

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