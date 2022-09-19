Необхідно звільнити пальне для ЗСУ від акцизів і надати пільги аграріям, - Порошенко

Пальне для потреб Збройних Сил України має бути звільнене від акцизів.

Про це заявив Петро Порошенко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

Як зазначається, він також закликав передбачити пільги для українських аграріїв.

"У нас є дві принципові вимоги до законопроєктів, які стосуються акцизів на пальне. Перше: ми не дозволимо оббирати армію. Ми не дозволимо маніпулювати, вилучати кошти Збройних Сил і передавати дорожньому будівництву. Ми не дамо проголосувати закон про акцизи, якщо звідти не буде вилучена норма про обкладання акцизом паливно-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України", - зазначив Порошенко.

Він наголосив: фінансування оборонних спроможностей Збройних Сил України є найважливішим фактором перемоги, фактором існування нашої держави.

"Ми знайшли порозуміння в більшості парламентських фракцій. Ми презентували це в тому числі і монобільшості. І дуже розраховуємо, що найближчим часом ця безглузда, ганебна норма закону, який був прийнятий у першому читанні, буде знята. А всі кошти Збройних Сил України залишаться недоторканими", - зауважив Порошенко.

"Друга позиція - це аграрний сектор і фермери, які зараз опинилися в надзвичайно важкому стані. Левова частина їхніх посівів була захоплена або спалена ворогом. Блокада портів обмежує логістичні можливості експорту для українських аграріїв, що знижує ціни на їх продукцію. Підвищені ціни на міндобриво, на засоби захисту рослин, на паливо-мастильні матеріали призведуть до того, що фермери не вийдуть в поле навіть збирати врожай, вже не кажучи про те, щоби сіяти наступний", - пояснює п’ятий президент.

"Ми вимагаємо проаналізувати досвід країн Європейського Союзу, де застосовують норми зниженого акцизу для сільгоспвиробників. Про яку інвестиційну привабливість можна говорити, якщо обмежувати і робити неконкурентноздатними українських аграріїв?", – зазначає Порошенко.

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"Тут ми готові до компромісів, ми готові шукати порозуміння. Ми сподіваємось, що голос українських аграріїв також буде почутий. Бо це мільйони людей, які сьогодні опинилися у важкому стані в українському селі", - говорить Порошенко.

П’ятий президент також закликав спрямувати кошти Дорожнього фонду не на будівництво доріг, а на розширення пунктів пропуску на західному кордоні України, щоб збільшити експортні можливості нашої держави.

"Щодо коштів Дорожнього фонду. Спілкуючись з Європейською бізнес-асоціацією, нашими американськими партнерами і українськими асоціаціями представників бізнесу, ми дійшли висновку: якщо ви вже збираєте кошти на Дорожній фонд, більша половина з них негайно має бути спрямована на розширення пропускних можливостей західного кордону України. Дороги ми відбудуємо після нашої перемоги. Треба скоротити кілометрові черги з вантажівок, які сьогодні блокують експорт України. Інвестиції, які підуть на розширення - це те, що підтримує народ України, підприємці України, експортери України, і це треба зробити.

Йдеться не про ультиматуми, йдеться про єдність парламенту для захисту оборонних коштів України. Йдеться про єдність у кроках, які будуть перешкоджати будь-яким корупційним ризикам. Весь парламент має об’єднатися для захисту України. Це – кредо нашої партії, нашої фракції. Я твердо переконаний, що це підтримується нашим народом", – наголосив Порошенко.