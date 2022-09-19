На Київщині відремонтували міст через річку Здвиж, підірваний окупантами під час відступу. ВIДЕО
4 2492
На Київщині між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними та легковими автомобілями", - написав Кулеба.
Як зазначається, раніше його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області.