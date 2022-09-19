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Царьов розповів про "озвірілих українофілів" в окупованому Криму: "Иду я со своим лицом, а они кидаются с лозунгами". ВIДЕО

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Колишній нардеп, а нині зрадник Олег Царьов поскаржився на українофільські настрої в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Царьов розповів, що особисто кілька разів постраждав від "озвірілих українофілів".

"Иду я со своим лицом, а они кидаются с лозунгами", - каже Царьов про обстановку на окупованому півострові.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    С чем оно там идёт? Там где у нормальных людей лицо у этого существа жопа.
  • Анатолій Величенко 00fef94d
    Жди ,собако,гранату під ноги,лозунги то вже вчорашній день
  • Ptyburdukov
    Какая отвратительная рожа
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