Момент прильоту російської ракети на територію Південноукраїнської АЕС. ВIДЕО камер спостереження

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований момент прильоту російської ракети на територію Південноукраїнської АЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, обстріл АЕС зафіксували камери спостереження.

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Нагадаємо, що 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 метрів від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Також відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу, та три високовольтні лінії електропередачі. В "Енергоатомі" уточнили, що наразі всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.

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