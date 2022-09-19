Темп надання партнерами допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху на фронті, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 208 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – збираємося щоразу, коли маємо суттєві новини з передової. Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали – варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон.

У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують утекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України.

Зараз це дуже важливо – темп. Темп у стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп у відновленні нормального життя на звільненій території. І темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно – темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Це також сьогодні розглядалося на Ставці", - сказав Зеленський.

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