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Темп надання партнерами допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху на фронті, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 208 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача – збираємося щоразу, коли маємо суттєві новини з передової. Харківська область – стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали – варіантів у російських військових в Україні тільки два: втеча з нашої землі або полон.

У колаборантів варіанти схожі – або вони спробують утекти, і ще невідомо, чи впустить їх Росія на свою територію, навіть якщо дала свій паспорт, або колаборанти будуть засуджені згідно з чинним законодавством України.

Зараз це дуже важливо – темп. Темп у стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп у відновленні нормального життя на звільненій території. І темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно – темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Це також сьогодні розглядалося на Ставці", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    А він відповідає темпам боротьби з корупцією та рашистськими агентами!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    в темпе вальса...
    не забывай, что ты партнерам не приказываешь, не требуешь... а просишь помочь
    ибо без помощь тех, кто предупреждал тебе о войне (а ты не верил) ВСУ бы не удалось набрать такой темп... такой, что у русни только пятки сверкают)))
  • Vlad Cheh
    Это твои слова не соответствуют поступкам. Темпы обороны страны должны соответствовать (пропорционально) угрозе со стороны кацапов. Кацапы еще в прошлом году собирались напасть и были готовы. Кацапы были уверенны на сто процентов, что Ермак и СБУ захватит власть в свои руки под обещания сделать их новыми Кадыровами-царьками. Кацапы были уверены в том, что Европа кинет Украину, то есть выделили деньги из бюджета на подкуп немецких, австрийских, итальянских и других чиновников. А что сделал ты? Построил баррикады и минные заграждения по буквально считанным дорогам с севера и с юга? За 200 дней войны ты уволили 100% СБУ просто из соображений безопасности, так как там минимум 30% было завербовано, просто они не дошли до активных действий и теперь слились, но на них есть активный компромат самого факта вербовки и получения денег и с крючка они уже не соскочат, ждут своего часа и вредят по мере сил? Что по лоббизму в Европе, отправил свою жену в том числе как секс-агента вербовать европейских политиков, снимая их на скрытую камеру? Ничего сам не сделал, зато чего-то пропорционального хочет от других. Хотя бы в одном месте, из Бульбостана построй 10 рвов за 2 суток и накидай мин, ЛИБО хотя бы Чонгар и Херсон как следует прокопай и мин наставь, не попадай на фальшивую обманку кацапов на высадку десантов в Одессу, забрав из Херсона 80% военной техники для обороны и не перекинув ее назад, а всегда распределяй оборону с умом - и все, мы бы уже победили, кацапы бы просто отступили еще в феврале, якобы приняв мир на 23-е февраля состояние дел. И куча людей была бы жива.
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