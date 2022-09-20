Таран російської БМП-2: "Зі всієї дурі розганяємось... Беха полетіла в кювет". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

9 вересня на Харківщині українська бойова машина розмінування протаранила БМП-2 росіян. Тепер стали відомі деталі цього бою.

Детальну інформацію про бій та розповідь його учасника публікує інформаційний портал "Тиск", повідомляє Цензор.НЕТ.

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МБР на базі Т-64А рухалася першою в колоні. За нею їхали БМП-2 і трофейний Т-72Б3.

На трасі між селами Вишневе і Слабунівка українці побачили, як їм назустріч виїжджає ворожий БМП. Росіяни не бачили наших бійців через перепад висоти. Українці взяли машину ворога на таран, а потім розстріляли екіпаж БПМ-2 та 4 росіян, які їхали на броні.

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Втрат з українського боку нема, захоплено БМП-2 та стрілецьку зброю російських солдатів.

Портал публікує пряму мову учасника подій - десантника, ім’я якого не називають. Наводимо її повністю.

"Короче, я сидів у башні тральщика, в правому люці, з НСВТ. НСВТ і до цього щось був лаганий: він чомусь не працював, але нібито повинен був спрацювати - треба було туго натиснути на кнопку, - так мені, принаймні, сказав мехвод (ще у цього НСВТ ніх#я не працює чебурашка - ось цей електропривод, який його обертає. Тобто він крутиться цими крутилками і це нереально незручно з нього стріляти - хіба що я міг вилізти і вручну з нього стріляти. Це нормальний варіант був, але це треба було одразу відкрити люк і так їхати).

Наш тральщик завжди в колоні їде першим: ми всім прокладаємо маршрути, ну а в даному контексті на трасі ми найбільш броньовані нах#й і тут це зіграло п#здату роль. Ми важкі, захищені і тут мехвод помічає на цьому перепаді те, що на зустріч нам їде беха. Ми зупиняємося, чекаємо.

І трапилося що: я навівся, бл#ть, на місце, де повинна була виїхати беха. Вона потихеньку виїжджає на горизонті, я зі всієї, сука, сили натискаю на кнопку електроспуску - і ніх#я, не вдається вистрелити. Я відкриваю люк - він, сука, не відкривається, а не відкривається тому що треба тупо зі всієї сили #банути вгору - і тільки тоді він защолкується, а не падає назад. У підсумку мехвод кричить "Я ЙДУ НА ТАРАН!", я йому "ДАВАЙ!"

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Ми, коротше, зі всієї дурі розганяємося, десанту за баштою я якось встиг вилізти закричати, щоб вони трималися міцно, бо ми зараз у#бемо. Ми як у#бали ту беху - вона одразу полетіла в кювет разом з піхотою на ній. Чому мої пацани не злетіли (4 трошника)? Вони не злетіли тому, що ми на 40-тонній х#єті, а ці чорти на легенькій бесі, тому вони полетіли, а нас якось і не сильно смикнуло. Ну, тобто смикнуло, але не жорстко. Одразу після цього я намагався вилізти в правий люк, в мене ніх#я не вийшло, я тільки відкрив щілину і побачив як впритул, сука, буквально з 10-15 метрів мій десант розстрілює цих підр#л. Я виліз в інший люк, але на той момент уже наш тральщик почав назад від'їжджати заднім ходом. Десант з танка вже зліз, я х#ярю на рух, тобто кущі рухаються, я в нижній зріз куща намагаюся стріляти - рух припиняється, все таке.

В підсумку ми відкотилися, беха розй#бана, п#дари мертві - все класно. Наш механік-водій ще каже: "та я в World of Tanks грав, знаю як це робити")) А, і ще мехвод мені потім сказав, що він бачив, як мехвод з бехи вилазив і впав як гамно на землю".