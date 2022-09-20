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Воїни ДШВ про визволене Богородичне на Донеччині: "Село-привид. Усюди розкидані речі загарбників". ВIДЕО

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Воїни ДШВ ЗСУ звільнили село Богородичне на Донеччині та показали, як виглядає зараз населений пункт після окупації рашистами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Командуванні ДШВ ЗС України.

"Село-привид. Будинки розбиті, дороги всіяні величезними вирвами та усюди розкидані речі російських загарбників. Так виглядає село Богородичне Донецької області, нещодавно визволене підрозділами ДШВ ЗС України.

Тривалий час, в районі цього населеного пункту точилися жорсткі бої... однак наші війська його звільнили!", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що російські окупанти тривалий час проживали в монастирі. По церковним будівлям був нанесений удар противником вже після того, як українські воїни взяли село під свій контроль та провели зачистку від окупантів.

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Мразота кацапская несёт только смерть и разруху. Твари.
  • Andry Moon
    Паломнікі...
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Скоро кацапня буде привидами
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